Queda de carga causa novo bloqueio da Régis em SP Uma queda de carga causa o bloqueio, desde o final desta madrugada, da pista sentido Curitiba da rodovia Régis Bittencourt no km 301,8, em São Lourenço da Serra, região metropolitana de São Paulo, a menos de 6 quilômetros do local onde, no final da noite de ontem, ocorreu um acidente que deixou a pista bloqueada por quase seis horas e um saldo de um morto e sete feridos.