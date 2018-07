Queda de carga congestiona Marginal do Pinheiros Foram liberadas no início desta manhã as duas faixas centrais da Marginal do Pinheiros no sentido Interlagos, a 400 metros da Ponte Cidade Jardim, na zona sul de São Paulo. Elas foram bloqueadas às 5h45 em razão da queda de rolos de aço perfilado que eram transportados por um caminhão. Ninguém ficou ferido.