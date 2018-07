Queda de carga fere uma pessoa em acesso da via Anchieta São Paulo, 10 - A carga de soja transportada em um caminhão caiu no fim da tarde desta terça-feira, 10, no acesso da Rodovia Anchieta ao bairro Cota 200, na região de Cubatão, na Baixada Santista. Segundo a Ecovias, administradora da estrada, um pedestre ficou levemente ferido e teve de ser levado ao pronto-socorro do município. O acidente não prejudicou o tráfego no trecho. O Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema 5 por 3, no qual as pistas sul da Anchieta e da Imigrantes dão acesso ao litoral e a norte desta última, à capital. O trecho entre os km 40 e 55 da pista norte da Anchieta foi bloqueado para a inversão de sentido. Às 23h30 desta terça, 10, a Ecovias interditará o trecho de serra da pista norte da Imigrantes para o transporte de carga especiais. A liberação está prevista para as 5h30 desta quarta, 11.