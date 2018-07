Queda de carro em riacho mata duas pessoas no RS A queda de um automóvel num arroio matou duas pessoas na madrugada de hoje em Santo Antônio da Patrulha, a 80 quilômetros de Porto Alegre. O veículo trafegava pela BR-290, no sentido capital-litoral do Rio Grande do Sul, quando saiu da pista e capotou. O motorista Celso Araújo, de 29 anos, e Andrio Vieira, de 15 anos, foram jogados para fora do carro e morreram no local. Outro adolescente, também de 15 anos, ficou preso dentro do automóvel, que submergiu parcialmente, e sobreviveu porque conseguiu manter a cabeça fora da água, que chegava ao seu pescoço, até a chegada da equipe de resgate da concessionária da rodovia. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) ainda não sabe as causas do acidente. Desde o início do feriado de Natal, dez pessoas morreram em acidentes automobilísticos no Rio Grande do Sul.