Queda de elevador deixa 11 feridos em Ribeirão Preto-SP A queda de um elevador deixou 11 pessoas feridas na manhã de hoje em um prédio do centro de Ribeirão Preto, cidade do interior paulista. De acordo com informações iniciais do Corpo de Bombeiros, o equipamento caiu do sexto andar, e a suspeita é de que os freios não tenham funcionado. Todos os feridos tiveram lesões leves. Eles foram socorridos e encaminhados a vários hospitais da cidade.