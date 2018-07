Queda de elevador deixa uma pessoa morta em SP Uma pessoa morreu na queda de um elevador em um prédio de Barueri, na Grande São Paulo, na manhã de hoje. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 11 horas na rua Werner Goldberg, no bairro Jardim Tupanci. Três viaturas foram enviadas ao local para socorrer as vítimas. Não há informações sobre outras vítimas até por volta do meio-dia.