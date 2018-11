Queda de elevador em hospital deixa 7 feridos no Rio

Segundo a assessoria de imprensa do Ministério da Saúde, responsável pela administração do hospital, não havia pacientes entre os ocupantes do elevador. Eram seis funcionários do HFB e um médico visitante. Ainda de acordo com o ministério, eles sofreram apenas ferimentos leves.

Todos foram atendidos no Serviço de Emergência do hospital, estão lúcidos e passam por avaliação médica. Segundo nota divulgada pelo núcleo do Ministério da Saúde no Rio, "o HFB conta com uma Brigada de Incêndio/Socorrista que foi acionada e atuou imediatamente, retirando os feridos e isolando a área para perícia policial. A Direção informa ainda que já acionou a empresa Elbo Elevadores Ltda, responsável pela manutenção".