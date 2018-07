Queda de elevador mata dois e fere quatro em Cuiabá Duas pessoas morreram e quatro ficaram gravemente feridas na queda de um elevador de uma obra, no bairro Quilombo, em Cuiabá, no Mato Grosso, no começo da manhã de hoje. Segundo o Corpo de bombeiros, por volta das 7h15, entre seis a oito operários da construção do Edifício Amazon, na Rua Cursino do Amarante, estavam subindo pelo elevador externo para dar início ao serviço quando o elevador despencou.