Queda de estrutura na Costa do Sauípe deixa ao menos 40 feridos

De acordo com a PM, quatro equipes do Corpo de Bombeiros foram ao local realizar os trabalhos de resgate. Um operário que chegou a ficar preso na estrutura foi resgatado, mas seu estado de saúde é grave.

Cerca de 30 vítimas do acidente tiveram ferimentos leves e entre 10 a 15 se feriram com mais gravidade, mas as primeiras informações apontam que elas não correm risco de morrer, disse a polícia.

Popular destino turístico, a Costa do Sauípe recebeu até 2011 o Aberto do Brasil de tênis e, em dezembro deste ano, será a sede do sorteio das chaves da Copa do Mundo de 2014.

O Bradesco, patrocinador do evento onde a tenda montada pelos operários desabou, lamentou o ocorrido e disse que está tomando "todas as providências" para atender as vítimas.

Procurada, a assessoria de imprensa do complexo do Sauípe não respondeu imediatamente.

(Reportagem de Eduardo Simões e Aluísio Alves)