Queda de galho de pinheiro mata homem no Paraná O pedreiro Ari Vaz de Andrade, de 43 anos, morreu na noite de ontem, quando um galho desprendeu-se de um pinheiro centenário na Praça Vila Velha, no centro de Rio Branco do Sul, na região metropolitana de Curitiba, e atingiu-o na cabeça. O pedreiro estava sentado em um banco com dois amigos, entre eles Antonio Ribas Nascimento, que também foi atingido e está internado no Hospital Angelina Caron, em Campina Grande do Sul, com fratura no fêmur.