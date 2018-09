Queda de galhos e árvores causa lentidão na Anchieta O motorista que trafega pela rodovia Anchieta, que liga a capital paulista à Baixada Santista, encontra lentidão no trecho de serra da pista sentido São Paulo a partir do quilômetro 47, em Cubatão. O vento forte que atingiu a região nesta madrugada derrubou árvores e galhos de grande porte no quilômetro 45. Agentes da Ecovias estão no local e fazem neste momento a limpeza da pista. O Sistema Anchieta Imigrantes está em esquema 5 por 5. Subida pelas pistas norte. Descida pelas pistas sul.