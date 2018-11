Queda de guindaste deixa 2 feridos na zona norte de SP Dois operários ficaram feridos na tarde de hoje com a queda de um guindaste na Vila Brasilândia, zona norte de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que enviou nove equipes ao local, a estrutura caiu por volta das 14 horas. Uma das vítimas foi encaminhada pelos bombeiros ao hospital do Mandaqui e a outra foi levada pelo helicóptero Águia, da Polícia Militar, ao Hospital das Clínicas. Ambas estão em estado grave. O homem encaminhado ao HC teve parada cardiorrespiratória.