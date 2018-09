Queda de guindaste mata uma pessoa em Nova York

Um guindaste de uma construção caiu nesta sexta-feira em Nova York e deixou pelo menos uma pessoa morta na região de Upper East Side, em Manhattan. Segundo o jornal The New York Times o guindaste estava sendo usado em um projeto de construção e sua queda danificou um prédio vizinho. Os bombeiros teriam retirado algumas pessoas dos destroços. O acidente teria danificado principalmente a cobertura do prédio vizinho à obra e se estendeu por vários andares abaixo. Este é o segundo acidente com guindastes neste ano em Nova York. Em março, sete pessoas morreram quando um guindaste caiu na mesma área. Naquele incidente, uma casa de quatro andares foi atingida e demoliu partes de outros cinco prédios. Em abril, o comissário de construções de Nova York renunciou depois de críticas que recebeu por causa de vários acidentes em construções na cidade. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.