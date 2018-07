Queda de helicóptero deixa um morto e um desaparecido

O helicóptero, modelo Robinson 22 e com capacidade para duas pessoas, havia decolado da Nacional Escola de Pilotagem, no aeroporto de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, às 9h20. Os bombeiros foram acionados por pessoas que avistaram destroços da aeronave no mar. No início da tarde desta terça-feira, Sérgio foi resgatado ainda com vida. Levado ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea (zona sul), ele acabou morrendo. As buscas pelo instrutor continuaram ao longo da tarde. Ainda não se sabe quem pilotava o helicóptero no momento da queda nem as causas do acidente.