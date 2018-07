Queda de laje de obra do PAC fere operário no Rio São Paulo, 10 - Um operário ficou ferido na manhã desta terça-feira, 10, após a queda de parte da laje da obra do Plano de Aceleração de Crescimento (PAC) no morro do Pavão-Pavãozinho, na zona sul do Rio de Janeiro. De acordo com a Defesa Civil do município, Erasmo Celerino da Silva, 55 anos, caiu de uma altura de 6 metros por volta das 9 horas. Ele foi encaminhado pelos bombeiros ao Hospital Miguel Couto, no Leblon, onde passa por exames. Ainda segundo a Defesa, Civil, o estado de saúde de Silva é estável. O órgão foi acionado para avaliar as condições da obra.