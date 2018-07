Queda de meteorito desencadeia caçada por pedaços na Califórnia

A queda de um meteorito no norte da Califórnia deu início a uma grande caçada pelos fragmentes e atraiu um grupo de caçadores profissionais, conhecidos como "zumbis de meteoros".

O corpo celeste caiu no vale onde fica a pequena cidade de Coloma, onde a corrida do ouro começou no século 19.

Agora, a história se repete com os moradores mobilizados na busca pelos fragmentos que podem valer até US$ 1 mil o grama.

Uma moradora que passeava com o cachorro fez uma foto do meteorito, que seria do tamanho de um micro-ônibus quando entrou na atmosfera. Ao entrar, o meteorito se desintegrou e espalhou pedaços em uma área de mais de 30 quilômetros na região.

Muitos moradores já encontraram fragmentos, mas os caçadores profissionais continuam suas buscas.