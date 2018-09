Queda de monomotor deixa dois mortos no PA Um avião monomotor caiu hoje à tarde em Santarém, no oeste do Pará. Os dois ocupantes da aeronave morreram. Segundo o tenente coronel Claudio Tevernard, comandante do Corpo de Bombeiros da região, a queda aconteceu em uma área rural, nas proximidades da rodovia Cuiabá-Santarém (BR 163).