Queda de monomotor em Santa Isabel mata os três ocupantes

Três pessoas morreram ontem na queda de um avião numa área de mata fechada em Santa Isabel (a 49 quilômetros de São Paulo). O monomotor Embraer 711 Corisco Turbo, de prefixo PT-RYC, havia decolado do Aeroporto de São José dos Campos e tinha como destino São José do Rio Preto. Ao que tudo indica, a aeronave bateu em árvores no Pico Pouso Alegre antes de cair e explodir, matando todos os ocupantes. Chovia e o tempo estava nublado no momento do acidente.

De acordo com o site da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o piloto Darbijoni Ferro, de 43 anos, presidente do Aeroclube de Fernandópolis, estava com a habilitação vencida desde maio. Militares do 4º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa-4), órgão subordinado à Aeronáutica, verificaram ainda que ele forneceu o nome de outro piloto - Gerson Osmari - antes de decolar de São José dos Campos, o que é ilegal. O Seripa-4 constatou ainda que o avião voava fora da rota prevista quando desapareceu da tela dos radares.

Para alterar o plano de voo, o piloto deve obrigatoriamente comunicar os controladores de voo, mesmo que esteja voando em condições visuais. "Ainda é prematuro dizer quais fatores contribuíram para esse acidente. O que posso dizer é que a queda de um avião nunca é causada por um único motivo", ponderou um militar ouvido pelo Estado. "O mau tempo e as condições do voo são, sem dúvida, informações importantes."

O serviço de resgate foi acionado pelo caseiro de um sítio da região. Por causa da chuva forte e da neblina, bombeiros levaram mais de três horas para conseguir chegar ao local do acidente. Embora o avião estivesse completamente destruído, eles encontraram pedaços da fuselagem em vários pontos da mata, mais um indício de que o monomotor teria batido em árvores antes de cair. Além do piloto, morreram no acidente o empresário Raimundo Verdi Macedo, de 44 anos, e a tia dele, Miriam Terra Verdi, de 68.

Segundo informações colhidas pelos militares da Aeronáutica, o monomotor faria uma "escala" em São José do Rio Preto, onde Miriam desceria, e seguiria em seguida para Fernandópolis, onde o empresário mantém negócios.

Uma equipe de peritos do Seripa-4 esteve ontem em Santa Isabel para dar início às investigações, mas preferiu não entrar na mata em função do mau tempo. A previsão era de que a análise dos destroços começasse a ser feita hoje.

Os corpos das três vítimas seriam levados ontem à noite para o Instituto Médico-Legal (IML) de Guarulhos. O delegado Carlos Alberto de Oliveira, titular da delegacia de Santa Isabel, informou que abriu inquérito para apurar as causas do acidente.