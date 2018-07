Queda de monomotor mata piloto em área agrícola de AL A queda de um avião monomotor, que trabalhava para uma usina de açúcar e álcool de Alagoas, provocou a morte do piloto Antônio Bezerra Brandão, de 55 anos. O acidente ocorreu hoje pela manhã, no município de Feliz Deserto. De acordo com as primeiras informações, o avião teria caído ao se chocar uma torre de energia, no momento em que o piloto sobrevoava uma área agrícola do município.