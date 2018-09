Queda de parte do teto provoca interdição em Viracopos Parte do forro do teto do Aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo, caiu na noite de ontem entre a área de embarque e desembarque e dentro da delegacia da Polícia Civil, o que causou interdição no local. De acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), já foram feitos reparos, e o gesso está sendo recolocado. A área deve estar liberada para circulação de passageiros ainda hoje.