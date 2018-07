Queda de pilar em boate deixa duas jovens feridas no RS A queda do pilar de sustentação da boate Tai Tzu Lounge, em Passo Fundo (norte do Rio Grande do Sul) na madrugada deste domingo, 26, ferindo duas jovens que dançavam próximo ao palco gerou um princípio de pânico entre os frequentadores que estavam curtindo a balada. O acidente aconteceu um ano depois da tragédia da boate Kiss, em Santa Maria, quando morreram 242 jovens num incêndio que será lembrado nesta segunda-feira, 27, pelos moradores de Santa Maria (região central do RS).