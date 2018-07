Queda de planador fere instrutor e aluno em SP

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Bebedouro, ambos foram encontrados em um planador Nhapecan, com ferimentos no rosto. O instrutor tinha também um corte no joelho direito. O aluno ficou mais ferido, apresentando fraturas nas pernas e um corte na região pélvica.

A aula de pilotagem era a primeira do dia no local. O presidente do aeroclube, Angelo Sérgio Hermine, disse ao portal G1 que o planador estava em procedimento de pouso quando começou a perder altitude e caiu "de bico" contra o solo.