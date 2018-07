Queda de temperatura aumenta chance de neve no RS O 8º Distrito de Meteorologia emitiu aviso especial alertando para a possibilidade de queda de neve no planalto e na serra do nordeste do Rio Grande do Sul e no planalto sul de Santa Catarina entre a noite desta sexta-feira e a tarde de sábado. A nova onda de frio será provocada pela chegada de uma massa de ar polar à região.