Queda de ultraleve deixa dois mortos no Rio Dois homens morreram na manhã de hoje após a queda de um ultraleve na Praia da Reserva, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, Paulo Roberto Librelam e Heckel Capucci Bastos, ambos de 41 anos, caíram perto da Avenida Lúcio Costa, por volta das 10h15. Os bombeiros permanecem no local. Ainda não há informação sobre o que causou a queda.