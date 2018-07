Queda de viaduto deixa pelo menos 2 mortos e 19 feridos O Corpo de Bombeiros e a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais informaram na tarde desta quinta-feira, 3, que pelo menos duas pessoas morreram e 19 ficaram feridas no desabamento de um viaduto em construção na Avenida Pedro I, na região da Pampulha da capital mineira. A estrutura do viaduto desabou inteira sobre a pista, atingindo diversos veículos. Nove feridos estão recebendo atendimento no local, oito foram encaminhados com ferimentos leves para o Hospital Risoleta Neves e outros dois foram levados ao Hospital Odilon Behrens.