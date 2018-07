Queda de viaduto em construção deixa ao menos 1 morto e 19 feridos em BH

Ainda existe pelo menos uma pessoa presa nos escombros, informaram os Bombeiros, acrescentando que nenhum dos feridos resgatados até agora estava em estado grave.

O viaduto que caiu, pouco depois das 15h desta quinta, passa por cima da Avenida Pedro 1º, que liga o Aeroporto de Confins à região do Estádio do Mineirão, uma das arenas que recebem jogos da Copa do Mundo deste ano, que está sendo disputada no Brasil.

"Há ainda pelo menos uma pessoa presa", disse à Reuters o capitão Frederico Paschoal, que explicou que os bombeiros avistaram um carro de pequeno porte atingido pelo viaduto, mas ainda não foi possível determinar quantas pessoas estão no veículo.

A pessoa que morreu no acidente dirigia o ônibus que foi atingido pelo viaduto, disse o capitão, acrescentando que ainda não era possível determinar se era homem ou mulher, porque o corpo ainda não foi resgatado.

O viaduto sobre a Avenida Pedro 1º estava sendo construído como parte das obras de mobilidade para o Mundial, mas a obra não foi concluída a tempo.

Segundo o capitão, há 14 viaturas e um helicóptero dos Bombeiros no local, além de equipes da Defesa Civil, dos serviços do pronto-atendimento de urgência e das Polícias Militares e Civil.

(Com reportagem adicional de Bruno Marfinati)