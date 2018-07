Queda do diesel pode vir pela redução da Cide, diz Lobão Uma eventual queda no preço do óleo diesel para o consumidor poderá ocorrer por meio da redução da cobrança da Cide (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico) sobre o combustível, o que preservaria as margens de lucro da Petrobras, afirmou nesta quinta-feira o ministro de Minas e Energia, Edison Lobão.