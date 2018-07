Queda do IPI reduz valor da frota da Localiza em R$180 mi

Deste valor, aproximadamente 116 milhões de reais correspondem a aluguel de carros e 64 milhões de reais, a aluguel de frotas.

Dos 180 milhões de reais, 99 milhões de reais serão reconhecidos no segundo trimestre como depreciação adicional, "em função do grande número de carros que já estão no final de sua vida útil estimada".

Já a depreciação adicional restante estimada de 81 milhões de reais será registrada "prospectivamente" a partir do segundo semestre, com possível revisão em função de novas alterações no valor residual estimado, por conta de oscilações de mercado, "inclusive em função do térmono de redução do IPI sobre carros novos", destacou a rede de locadoras.

A empresa também informou que não espera impacto no caixa para a renovação da frota. "A exemplo do ocorrido em 2009, a redução do valor de compra de carros novos deve compensar a queda nos preços de vendas dos carros desativados", afirmou.

Após a redução do IPI para carros novos, a Localiza ajustou sua tabela de preços dos automóveis desativados, de acordo com os novos valores praticados pelo mercado, o que aumentou a demanda pelos veículos. Com isso, a Localiza afirmou que pôde acelerar a renovação da frota, aproveitando a queda do preço dos carros novos.

Em maio, o governo reduziu o IPI de carros novos até o fim de agosto, como parte de uma série de medidas anunciadas para estimular a economia.

(Por Fábio Couto)