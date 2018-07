Queda é provável causa da morte de indonésio em navio

O laudo da necropsia realizada neste domingo no Instituto Médico Legal (IML) de Angra dos Reis indica que Fauvi Bin Sahid, natural da Indonésia, que trabalhava na casa de máquinas na embarcação, sofreu politraumatismo.

O Costa Serena viaja com 6 mil passageiros e tripulantes. No sábado, a embarcação fundeou na Ilha Grande e o comandante relatou a morte às autoridades brasileiras. Os policiais ouviram depoimentos de tripulantes e passageiros e o navio foi liberado para seguir viagem. O inquérito que investiga o caso deve ser concluído no prazo de 90 dias. As primeiras informações apontam que o indonésio teria se desequilibrado e caído quando fazia limpeza na parte de cima do navio.