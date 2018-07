Queda em estrutura na Costa do Sauípe mata operário

SALVADOR - Uma tenda com capacidade para 2 mil pessoas, que estava sendo montada para uma convenção de gerentes do Bradesco no fim de semana, no complexo hoteleiro da Costa do Sauípe, município de Mata de São João, litoral norte da Bahia, ruiu na manhã desta quarta-feira, matando um dos operários que trabalhavam no local e ferindo outros 49, segundo a Secretaria de Saúde da Bahia. Dois dos feridos estão internados em estado grave.

O acidente ocorreu por volta das 11 horas (meio-dia, pelo horário de Brasília) e, segundo funcionários atendidos no Hospital Geral de Camaçari, 100 pessoas trabalhavam no local. "Não havia nada de errado e, de repente, caiu tudo", diz Joilson César Lima, de 26 anos, que sofreu um corte e um grande hematoma na cabeça. "Não teve nenhum barulho diferente, nenhum aviso."

A estrutura da tenda, instalada em uma área distante dos cinco hotéis do complexo, já estava montada quando o equipamento ruiu. Os funcionários trabalhavam na instalação da cobertura, na montagem do piso, na instalação do palco e no sistema de som e iluminação para o evento, que ocorreria entre a sexta-feira (15) e o domingo (17).

Em nota, o Bradesco informou que contratou o Grupo TV1 para a instalação da estrutura. Por causa do acidente, o evento foi cancelado. "O Bradesco lamenta o ocorrido e vai aguardar a apuração das causas do acidente pelas autoridades", diz a nota.

O Grupo TV1 informou, também por meio de nota, que a obra "era realizada dentro de todas as especificações e normas de segurança exigidas por lei para este tipo de edificação e sob supervisão de engenheiros e arquitetos qualificados e experientes". O texto diz que a empresa, "juntamente com as empresas subcontratadas, está focada no apoio integral às vítimas e seus familiares".

Uma equipe de técnicos do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (Crea-BA) foi ao local para apurar as causas do acidente.