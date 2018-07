Queda na oferta de laranja nos EUA pode beneficiar Brasil--Cepea

Segundo o Cepea, citando dados do Departamento de Agricultura dos EUA, a oferta de laranja na Flórida recuou 5,9 por cento nesta temporada, e o rendimento das frutas também caiu por conta de doenças e de uma forte seca.

Na safra atual, o rendimento das laranjas valência na Flórida, principal variedade cultivada no Estado, está estimado 2,06 por cento abaixo do verificado em 2011/12, o que pode reduzir em cerca de 7 por cento a produção de suco de laranja na região, acrescentou.

Diante de tal cenário, as exportações do suco de laranja brasileiro podem se beneficiar. Ainda que não registre fortes aumentos, o consumo norte-americano segue firme, e os EUA são o segundo principal destino do suco nacional, atrás apenas da União Europeia, analisou o Cepea.

(Por Laiz de Souza)