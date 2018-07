Queda no setor tecnológico derruba ações asiáticas

O índice FTSEurofirst 300, que reúne as principais ações europeias, fechou com baixa de 0,05 por cento para 1.159 pontos, enquanto o índice de blue chips da zona do euro Euro STOXX 50 perdeu 0,5 por cento, para 2.701 pontos.

A ação da SAP caiu 4,1 por cento após a companhia registrar receita abaixo das previsões do mercado, contribuindo para uma contração de 0,69 por cento do DAX para 7.675 pontos. Mais cedo, o índice atingiu sua mínima em 2013, a 7.635 pontos.

O declínio do papel da SAP foi responsável pela maior parte da oscilação negativa do índice FTSEurofirst 300 e prejudicou o índice tecnológico do STOXX Europe 600, que encerrou com baixa de 2,1 por cento. O termômetro foi o setor acionário de pior performance na região.

Em LONDRES, o índice Financial Times fechou em alta de 0,15 por cento, a 6.117 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,69 por cento, para 7.675 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,29 por cento, para 3.697 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,44 por cento, para 17.467 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 retrocedeu 0,36 por cento, para 8.601 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 encerrou em queda de 0,49 por cento, para 6.130 pontos.

(Reportagem de Sudip Kar-Gupta)