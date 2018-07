Queima da cana é proibida em todo o Estado de SP

A queima controlada da cana é permitida, com autorização prévia da Secretaria, durante a noite, no período das 20 às 6 horas, condicionada, no entanto, às condições favoráveis do clima, como a umidade do ar acima de 20%. Nos últimos dias, com o agravamento da estiagem, a Cetesb já estava restringindo o uso do fogo nos canaviais, até a restrição total determinada hoje. A safra da cana deve avançar até o início de dezembro. A queima controlada poderá ser retomada quando as condições climáticas melhorarem. Associações de produtores esperam a ocorrência de chuvas na próxima semana.