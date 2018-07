Queima de cana é proibida 24h em 28 regiões de SP A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) ampliou a proibição da queima da palha da cana-de-açúcar, necessária para a colheita manual da cultura, em qualquer hora do dia para 28 regiões do Estado em virtude da umidade do ar abaixo dos 20%. A companhia incluiu as microrregiões canavieiras de Ribeirão Preto, Pirassununga e Barra Bonita e manteve as 25 outras regiões no aviso de proibição que vigorará entre 20 horas de hoje e 6 horas de amanhã.