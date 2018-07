Queima de cana é proibida em 456 municípios paulistas O clima de deserto, com temperaturas acima dos 35 graus e umidade relativa do ar próxima de 10%, fez com que a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) ampliasse de 389 para 456 os municípios paulistas cuja a queima da palha da cana-de-açúcar está proibida em qualquer hora do dia. A companhia aumentou de 25 para 32 microrregiões canavieiras onde o aviso de proibição vigorará entre 20 horas de hoje (24) e 6 horas de amanhã (25).