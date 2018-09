Queimada anula ganho por desmate menor, diz estudo

Segundo a pesquisa, que analisou o período 1998-2007, a ocorrência de fogo aumentou 59% na região que teve redução das taxas de desflorestamento. Isso significa que as emissões de gases de efeito estufa economizadas pela diminuição do desmate podem ser anuladas com as emissões provenientes de queimadas.

"A principal mensagem é que as queimadas possuem uma tendência de aumento mesmo com a redução do desmatamento. Portanto, o resultado revela que a quantidade de carbono resguardada pelo Redd (Redução das Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal) pode sofrer perdas devido à ocorrência de fogo", diz Luiz Aragão, da Universidade de Exeter, no Reino Unido. Ele é um dos autores do trabalho, junto com Yosio Shimabukuro, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). O pesquisador afirma ainda que os dados são conservadores, pois há incêndios que não puderam ser contabilizado.

Os dados apresentados podem complicar as negociações do Redd. O instrumento, idealizado para que países industrializados financiem a preservação de áreas verdes em nações em desenvolvimento, é o tópico mais adiantado na busca por um acordo climático mundial entre os países. Evitar o desmatamento é visto como uma forma relativamente barata de reduzir as emissões de gases-estufa e, dessa maneira, combater o aquecimento global.

Investimentos - Segundo Aragão, as queimadas naturais são eventos raros na Amazônia. Portanto, para evitar o fogo existe a necessidade de alterar a maneira com que se usa a terra na região. Colocar em prática ações ambientalmente adequadas geraria custos com treinamento, suporte técnico e maquinário. E, consequentemente, aumentaria o custo de implementação do mecanismo de Redd. "Mas é um custo necessário se quisermos proteger nosso ecossistema", defende o pesquisador. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.