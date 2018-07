Queimada é controlada em Piracicaba-SP

Só em Piracicaba, onde não chove há 56 dias e os termômetros marcaram 34,3ºC na tarde de segunda-feira (10), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Corpo de Bombeiros registrou 85 focos de incêndio em dez dias de setembro. A queimada controlada segunda-feira mobilizou Bombeiros, Polícia Militar Ambiental e o helicóptero Águia, da Polícia Militar.

Na madrugada de segunda-feira (10), o fogo destruiu também uma área de 100 mil metros quadrados de mata no entorno da Serra do Japi, em Jundiaí (SP). A Divisão Florestal da Guarda Municipal passou a madrugada tentando combater as labaredas que destruíram a vegetação dentro de uma área de preservação ambiental.

Entre o sábado e o domingo, o fogo atingiu áreas de mata da Floresta Nacional de Ipanema, unidade de conservação federal, em Iperó, na região de Sorocaba (SP). A área, de seis mil hectares, é administrada pelo Instituto Chico Mendes. Também no sábado, um incêndio destruiu uma área de pastagem da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), em São Carlos (SP). O incêndio começou em uma fazenda ao lado do terreno da Embrapa e se alastrou rapidamente.