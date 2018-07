Queimadas mudam rotina escolar em MT

Temperatura elevada, baixa umidade do ar e a fumaça das queimadas fizeram com que escolas públicas de Cuiabá (MT) adotassem horários alternativos. As turmas da manhã estão com aulas das 7 às 10 horas. À tarde, as escolas abrem das 14 às 17 horas - algumas fecham às 15 horas.

Segundo o coordenador de Defesa Civil, José Pedro Zanetti, os focos de queimada na zona urbana cresceram cinco vezes. Em 2009, foram 43. Neste ano, são pelo menos 243 focos. "A cidade está coberta por fumaça. Na zona rural, está queimando tudo."

Em Mato Grosso do Sul, os focos crescem na região do Pantanal, atingindo até a reserva indígena dos Kadiwéus. A Polícia Militar Ambiental multou em R$ 50 mil o proprietário de uma fazenda, que teria ateado o fogo.

Na Região Norte, além do crescimento dos focos, a estiagem fez cair o nível do Rio Madeira. É pelo rio que combustível, bebidas, alimentos e outros produtos chegam até o Acre. Sem água, a balsa não consegue fazer a travessia. No Estado, o Exército vai começar a atuar no combate às queimadas, após autorização do Ministério da Defesa.

No Pará, na região de São Félix do Xingu, uma chuva de quase duas horas na noite de anteontem apagou boa parte das queimadas. A região, que tem uma das maiores quantidades de focos do País, não tem Corpo de Bombeiros.

Serra da Canastra. Equipes de bombeiros e brigadistas, com o auxílio de dois aviões e um helicóptero, tentavam conter ontem um incêndio que havia consumido cerca de 30 mil hectares da vegetação do Parque Nacional da Serra da Canastra, no sudoeste de Minas.

Os primeiros focos no parque, que abriga a nascente do Rio São Francisco, foram registrados no dia 14, mas o incêndio ganhou o status de grande proporção nos últimos dias. A suspeita é que o fogo tenha origem criminosa.