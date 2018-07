Queimadas podem superar as de 2007 Os danos causados pelas queimadas neste ano podem superar os de 2007, quando foi registrado o maior número de incêndios nos últimos cinco anos. "As condições climáticas estão atípicas. Em 2007 pode ter havido mais focos, mas agora a destruição deve ser bem maior e relevante, porque o fogo está se espalhando rapidamente", alertou o coordenador das Unidades de Conservação Nacional do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Paulo Carneiro.