Queixa constante não era manha

Quando Luíza tinha 5 anos, começou a se queixar com uma certa frequência de dores de cabeça. A mãe da garota, a designer Roberta Nobre da Rocha, de 32 anos, associava as queixas ao excesso de calor ou à falta de alimentação e achava que era algo passageiro. "Não imaginava que pudesse ser algo realmente sério. Pensei que de repente ela estaria passando por alguma coisa e queria chamar a atenção, então acabei não dando credibilidade", conta.

Quando as queixas começaram a se repetir duas vezes por semana, acompanhadas por náuseas, Roberta a levou ao pediatra. Ele logo viu que Luíza falava sério e encaminhou a paciente ao neurologista. Entre a primeira queixa e o diagnóstico, passou um ano. "Eu nem sabia que criança podia ter enxaqueca", diz Roberta.

E ela não é a única a desconhecer o problema. Como as crianças não têm capacidade de descrever a dor com precisão, é comum que os sintomas passem despercebidos ou sejam confundidos com uma simples manha de criança.

"A caracterização dos sintomas é bem mais difícil em crianças, principalmente nas mais novas. Elas não conseguem expressar a qualidade da dor", diz o neurologista Marco Antonio Arruda. Por isso é importante que os pais estejam atentos aos sintomas.

Para o neurologista Mario Fernando Prieto Peres, autor do livro Dor de cabeça: o que ela quer com você?, é preciso valorizar a queixa da criança e não achar que ela pode estar inventando. O ideal é anotar em um diário qual é a frequência das dores e tentar descobrir o que as desencadeia.

O neuropediatra Carlos Takeuchi acrescenta que as observações dos pais são muito importantes para o médico cravar o diagnóstico de enxaqueca. Isso porque, no momento em que a criança vai à consulta, ela geralmente não está em crise e, por isso, não consegue descrever exatamente o que sente nos momentos de dor.

"Os pais devem observar mais os filhos. Ver se, por exemplo, a criança se deita no momento da dor, pede para apagar a luz, abaixar o som da televisão. São dados indiretos que ajudam no diagnóstico", diz Takeuchi.

Luíza hoje tem 7 anos e está em tratamento para enxaqueca há oito meses. Com os remédios, as crises ficaram bem mais raras. Depois que passou a observá-la mais atentamente, Roberta notou também que determinadas situações, como comer chocolate, poderiam desencadear as dores. "Quando ela chegou no máximo da crise, não conseguia brincar nem fazer nada. Ficava bem abalada. Hoje eu sei que ela não estava exagerando, que realmente sentia aquelas dores", conta. / M.L.