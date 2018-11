Quem diria, existe bom espumante paulista em Itatiba Estava pronto para torcer o nariz. Há um verdadeiro horror entre enófilos por vinhos feitos com uvas de mesa, aquelas que não são Vitis viniferas, a ampla série das Vitis aestivalis, rupestris e labrusca. Olhei de soslaio a garrafa do Giuseppe Osso e tive a sensação que ia rolar uma "taça-justa", pois não ia conseguir dizer nada positivo. Li o rótulo: niagara, moscatel e madalena. Niagara é uma Vitis labrusca criada nos EUA em 1872, madalena eu não conhecia e moscatel é uma grande uva vinífera, das castas mais antigas de que se tem notícia, capaz de grandes vinhos. Fiquei mais animado. Entendo o uso de híbridas e de mesa por sua maior resistência a pragas. Há mesmo exceções de vinhos famosos feitos com tais uvas, os mais notáveis os ice wines canadenses da variedade vidal. É verdade que conhecia e abominava sobretudo os vinhos de híbridas tintos, não os brancos. Os tintos de híbridas trazem aquele gosto de suco de uva fresquinho fermentado, sem a complexidade do mosto de viníferas que depositamos com unção e alegria nas nossas sofisticadas taças de cristal austríaco. Ou seja, preconceito mesmo, construído em décadas de exposição a líquidos que apenas lembravam longinquamente vinhos. Por sorte preconceitos podem acabar com a prova na boca, onde mentira não tem lugar. Abri o espumante, com delicada e fina perlage, bela cor âmbar - o que o esnobe jargão chama "olho de perdiz" -, aroma complexo, bastante frutado e agradável, e um toque sério e promissor de padaria, coisa de boas leveduras e fermentação decente. Provei, gostei, fiquei espantado. Lendo a reportagem, soube dos cuidados do produtor e da fineza de usar o método champenoise, trabalho refletido na qualidade do líquido. Mas, se posso meter o nariz além da taça, acho que se tentasse um 100% moscatel teríamos um vinho bem mais impressionante.