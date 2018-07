Quem é quem na legislação de cultivares

Na LPC, há três figuras jurídicas: o obtentor, que é a empresa de pesquisa que cria novas cultivares. Ele detém o direito de proteção da cultivar. É o obtentor que licencia a semente básica para o multiplicador. Já o multiplicador é a empresa que vai reproduzir a semente em larga escala: ele compra a semente básica, multiplica-a e vende as sementes aos usuários (agricultores). O multiplicador paga royalties ao obtentor sobre as sementes compradas. Já o usuário compra a semente do multiplicador e cultiva a lavoura comercial. O usuário paga royalties apenas em algumas situações.

