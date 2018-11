''Quem faz sexo adere mais ao tratamento''

Anteontem, ao anunciar os novos números sobre hipertensão no País - cerca de 25% da população sofre da doença -, o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, receitou sexo como forma de tratamento. O cardiologista e coordenador de ações sociais da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Carlos Alberto Machado, concorda com o ministro e destaca que o sexo traz bem-estar físico e mental.

Qual o objetivo do ministro ao fazer essa declaração?

Creio que o ministro quis chamar a atenção para o tabu que existe especialmente em relação ao homem jovem hipertenso, que acha que tratar a doença pode interferir na performance sexual. As pesquisas de hoje mostram que não interfere na atividade sexual. Hoje temos fármacos muito seguros que não mexem com isso. O tratamento evoluiu muito.

No tratamento, o sexo é considerado uma atividade física?

A relação sexual é uma atividade física. Você tem um gasto calórico quando está em atividade sexual. A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda 30 minutos de atividade física pelo menos cinco vezes na semana. E isso inclui tudo: sexo, dança, jardinagem. Não é só sair pra correr, caminhar, ir à academia. Para se tratar, o ministro deu todo o recado: tem de se exercitar, comer frutas, verduras, diminuir o sal. E sexo também faz parte disso.

Quais os efeitos que a atividade sexual têm contra a hipertensão?

A atividade sexual tem de ser um complemento de todas as coisas que o indivíduo faz. Quem tem uma boa performance sexual é mais feliz, mais aderente ao tratamento, tem uma autoestima melhor. As atividades físicas - e a sexual entra aí - liberam substâncias, as endorfinas, que são vasodilatadoras e diminuem a pressão. Elas dão a sensação de bem-estar. Não existem estudos específicos que mostrem que o sexo realmente baixe a pressão, mas ele faz parte da saúde, do bem-estar físico, mental e social do indivíduo.

É por isso que a SBC receita "amar e ser amado"?

Sim. Quando fizemos a campanha com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil contra a pressão alta, a CNBB sugeriu que colocássemos "ame e seja amado" como décimo mandamento para controlar e prevenir a doença. A pessoa que ama e é amada está de bem com a vida. E o sexo entra nisso. As pessoas levam uma vida estressante com a violência, trânsito, compromissos, cobranças. A relação sexual faz parte de uma vida saudável.