Quem investiga são os órgãos, diz novo ministro da Agricultura

"Quem faz investigação são os órgãos investigativos, eu tenho que tratar da agricultura do Brasil, eu tenho que tratar de números, eu tenho que olhar para frente", disse Mendes Ribeiro a jornalistas em sua primeira entrevista após confirmado como ministro.

"Quem faz as coisas com pressa, acaba tendo que fazê-las de novo", respondeu, ao ser questionado sobre as primeiras medidas a serem tomadas no ministério.

Mendes Ribeiro substitui Wagner Rossi, que pediu demissão do cargo na véspera em meio a uma série de denúncias de irregularidades na pasta e que, na última semana, o atingiram pessoalmente.

O peemedebista, que era o líder do governo no Congresso, afirmou ter recebido o convite da presidente Dilma Rousseff durante um telefonema nesta manhã. Dilma está em São Paulo onde cumpre agenda nesta quinta-feira.

Ambos devem se reunir em Brasília na sexta-feira e a posse do novo ministro deve ser realizada na segunda.

Mendes Ribeiro elogiou o trabalho de Wagner Rossi à frente da pasta e disse que conversaria com o ex-ministro ainda nesta tarde.

Sobre o cargo de líder no Congresso, o ministro não quis comentar sobre a escolha de um novo parlamentar para ocupar o posto. Limitou-se a afirmar que esta é uma decisão da presidente.

"O cargo não me pertence mais, pertence à presidente Dilma", disse.

Rossi entregou seu cargo na quarta-feira, citando uma "campanha insidiosa" e "indecente" da imprensa contra ele, e alegou objetivos políticos como motivação das denúncias.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)