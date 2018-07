'Quem Quer Ser um Milionário?' vence como melhor filme O longa-metragem britânico "Quem Quer Ser um Milionário?" confirmou o favoritismo, ganhou o Oscar de melhor filme de 2008, e se converteu no grande ganhador da noite, em Los Angeles, com um total de oito estatuetas, entre elas fotografia, direção e canção original. Os outros indicados eram: "O Curioso Caso de Benjamin Button", "Frost/Nixon", "Milk - A voz da Igualdade", e "O Leitor". O prêmio, apresentado pelo diretor Steven Spielberg, foi recebido pelo produtor Christian Colson, que subiu ao palco acompanhado das crianças que participaram do filme e dos atores do longa.