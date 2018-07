Quênia diz ter matado 50 guerreiros Shababb em bombardeios

Emmanuel Chirchir disse à Reuters que os combatentes do grupo al Shabaab, que é ligado à Al Qaeda, no acampamento situado no sul de Garbahare, planejavam atacar tropas quenianas e somalis em duas cidades nas redondezas, capturadas pelas forças quenianas nesta semana.

"Essa foi uma das maiores perdas para a al Shabaab. A concentração de combatentes estaria se preparando para atacar nossas tropas em Fafadun e Elade", disse Chirchir.

O Quênia enviou soldados para a vizinha Somália em outubro do ano passado, depois de uma série de sequestros e ataques através da fronteira atribuídos pelo governo queniano a militantes, e que estavam prejudicando a indústria do turismo no país.

Os militantes são uma das maiores ameaças à estabilidade no leste da África, encorajando a União Africana, que tem forças de manutenção da paz na capital somali Mogadíscio, a ampliar o mandado de paz e pedir à Organização das Nações Unidas que aumentem o tamanho da força para perto de 18.000 membros.

(Reportagem de Duncan Miriri e Sahra Abdi)