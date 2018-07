Quênia muda gabinete de segurança após Al Shabaab matar 36 pessoas Militantes islâmicos somalis do grupo Al Shabaab mataram 36 trabalhadores não muçulmanos em uma pedreira no nordeste do Quênia nesta terça-feira, levando o presidente a substituir as principais autoridades de segurança para lidar com uma onda implacável de violência.