Quênia permanece calmo após decisão judicial sobre eleição A polícia do Quênia entrou em confronto neste domingo com algumas dezenas de manifestantes revoltados contra uma decisão judicial que confirmou a eleição do presidente Uhuru Kenyatta, mas o protesto foi insignificante se comparado com os enfrentamentos sangrentos ocorridos em todo o país depois da disputada eleição anterior, em 2007.