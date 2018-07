Quênia tem primeiro caso de poliomielite desde 2006 Uma garota de quatro anos pegou poliomielite no norte do Quênia. Este é o primeiro caso da doença no país desde 2006, informou o governo na quarta-feira. Acredita-se que a garota tenha contraído o vírus no Sudão, país vizinho que tem dificuldades para melhorar seu setor de saúde desde que um acordo de paz encerrou uma guerra civil de duas décadas, em 2005. Shahnaaz Sharif, diretor de saneamento e saúde pública do Quênia, disse que dará início a uma campanha de vacinação na região a partir do dia 7 de março. O objetivo será vacinar mais de 95 mil crianças. As crianças com menos de três anos são o maior grupo de risco da doença, que pode causar paralisia irreversível. As vacinas fizeram com que a doença deixasse de ser uma ameaça a saúde pública em vários países do mundo.