Quênia transfere 200 elefantes para reserva

O governo do Quênia está montando uma verdadeira operação de guerra para transferir 200 elefantes para uma reserva ambiental.

Autoridades da região de Narok resolveram fazer a mudança por causa conflitos crescentes entre os animais e os moradores.

Com o crescimento do cultivo de trigo na área, o habitat dos elefantes foi reduzido e agora eles são uma ameaça para as plantações.

Quando saem para buscar água ou alimento, os elefantes acabam destruindo lavouras ou ferindo e até matando os moradores.

Essa queniana diz que eles estão sempre com medo. Segundo ela, com os elefantes por perto, as crianças às vezes não podem ir para escola e as mulheres não conseguem ir até o rio pegar água.

A autoridade ambiental pela vida selvagem no local disse que a região é a que mais registra problemas entre moradores e animais. Ele explicou que toda a operação vai custar mais de US$ 300 mil (R$ 850 mil).

Primeiro, helicópteros vão disparar tranquilizantes contra os elefantes. Em seguida, eles serão transportados em caminhões.

Os elefantes serão levados para a famosa reserva ambiental de Masai Mara, a 150 quilômetros de Narok.

O que todos esperam agora é que os elefantes apreciem seu novo habitat e não usem sua famosa memória para encontrar o caminho de volta para casa.

Fotos: Dai Kurokawa/Efe

